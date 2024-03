Szymon Marciniak został wyznaczony do sędziowania meczu Gruzja - Grecja w finale baraży o awans na Mistrzostwa Europy - informuje portal TVP Sport.

Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią meczu Gruzja – Grecja

Z wysokości trybun pracę Polaka będzie obserwował Howar Webb

Marciniak jest jednym z faworytów do wyjazdu na Mistrzostwa Europy

Szymon Marciniak poprowadzi mecz Gruzja – Grecja

Szymon Marciniak doczekał się kolejnego wyróżnienia ze strony UEFA. Polski arbiter według informacji portalu TVP Sport został wyznaczony do prowadzenia meczu Gruzja – Grecja. Mecz w Tbilisi to finałowe starcie w barażach o awans na Mistrzostwa Europy. Zwycięzca zapewni sobie bilet na niemiecki turniej.

Pracy 43-letniego arbitra z Płocka będzie się przyglądał z wysokości trybun sędziowski obserwator UEFA – Howard Webb. Anglik to postać dobrze znana w polskim środowisku piłkarskim, bowiem na Euro 2008 był rozjemcą meczu Polska – Austria.

Jeśli chodzi o Marciniaka i jego szansę na wyjazd na Mistrzostwa Europy, to są one bardzo wysokie. Polak może być pewny nominacji na wielki turniej. Co więcej, po finale Ligi Mistrzów oraz Mistrzostw Świata niewykluczone, że ma chrapkę także na wielki finał mistrzostw Starego Kontynentu.

Marciniak w tym sezonie na arenie międzynarodowej zaliczył 7 spotkań. W tym był sędzią głównym w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Ostatni raz w Lidze Mistrzów mogliśmy go oglądać przy okazji meczu Atletico Madryt – Inter Mediolan.