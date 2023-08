Mark Bullingham przyznał, że Garetha Southgate’a może zastąpić kobieta w roli selekcjonera męskiej reprezentacji Anglii. Szef FA przyznał, że płeć nie będzie miała dla niego znaczenia przy wyborze nowej głowy Synów Albiony. Obecna umowa Southgate’a obowiązuje do 2024 roku.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Gareth Southgate

Kontrakt Garetha Southgate’a z reprezentacją Anglii obowiązuje do 2024 roku

Szef FA przyznał, że obecnego selekcjonera może zastąpić kobieta

Wysokie notowania ma obecnie trenerka damskiej kadry Anglii, Sarina Wiegman

Kobieta zastąpi Southgate’a?

Obecna umowa Garetha Southgate’a obowiązuje do 2024 roku. Choć reprezentacja Anglii osiąga pod jego wodzą dobre wyniki, fani są podzieleni. Po pierwsze, nie przekonuje ich sposób gry proponowany przez trenera, po drugie – Synowie Albionu od 1966 roku nie podnieśli żadnego międzynarodowego trofeum.

Tymczasem Sarina Wiegman prowadzi kadrę Angielek. Ta w niedzielę stanie przed szansą wygrania mistrzostwa świata. W finale zmierzy się bowiem z Hiszpanią.

Szef FA zabrał głos w sprawie ewentualnego następcy Southgate’a.

– Chodzi o najlepszą osobę do tej pracy. Jeśli będzie nią kobieta, to dlaczego nie? Analizujesz kandydatów na stanowisko w określonym czasie. Czy istnieje wielu kandydatów, męskich i damskich, do jakiejkolwiek międzynarodowej pracy? Nie. “Basen” możliwości jest mały. Nie lubię tego podejścia, że koniecznie musiałby nim zostać mężczyzna – powiedział Mark Bullingham.

Reprezentacja Anglii we wrześniu zmierzy się w eliminacjach do Euro 2024 z Ukrainą. Rozegra też sparing ze Szkocją.

