Reprezentacja Anglii w czwartkowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Włochami. Przed hitem eliminacji do Euro 2024 swoje obowiązki medialne wypełnił selekcjoner Synów Albionu.

Gareth Southgate

Reprezentacja Anglii ma plan, aby od zwycięstwa zacząć eliminacje do Euro 2024

Opinią na temat rywala podzielił się Gareth Southgate

Batalia na Stadio Diego Armando Maradona zacznie się o 20:45

Selekcjoner Anglików przed meczem z Włochami

Reprezentacja Anglii ma zaległe rachunki do wyrównania z Włochami. Synowie Albionu właśnie z ekipą Roberto Manciniego przegrali na Wembley w finale Euro 2020 po serii rzutów karnych. Opiekun Anglików nie ukrywał, że bardzo zależy mu na bardzo dobrym starcie w eliminacjach do Euro 2024.

– Takie spotkanie trzeba wygrać. Robiliśmy to w przeszłości, ale musimy to robić konsekwentnie. Nie wygraliśmy tutaj od 1961 roku, musimy przejść do historii. Zespół ten pobił już kilka rekordów – rzekł Southgate cytowany przez Football Italia.

– Włochy będą bardzo zmotywowane, to bardzo silny zespół. Mimo że nie zakwalifikował się na mistrzostwa świata – zaznaczył Anglik.

Southgate został również zapytany o wpływ kapitana Harry’ego Kane’ana drużynę. Napastnik w przypadku zdobycia kolejnej bramki dla drużyny narodowej stanie się najlepszym strzelcem wszechczasów w reprezentacji Anglii.

– Jutro będzie chciał jeszcze raz pokazać, że może zrobić różnicę z Anglią, rozczarowanie mundialem jest za nami – powiedział selekcjoner Synów Albionu.

