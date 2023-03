Sensacja w “polskiej” grupie, faworyt stracił punkty

fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Czech

Spotkanie Mołdawia – Czechy zakończyło się bezbramkowym remisem

Dla czeskiego zespołu to poważna i bolesna wpadka

Reprezentacja Polski traci do lidera grupy punkt

Dobry wynik dla Polaków

W pierwszej kolejce eliminacji do EURO 2024 Czesi pokonali w Pradze reprezentację Polski 3-1, stając się głównym faworytem do wygrania grupy eliminacyjnej. Zapunktowała również Mołdawia, która w samej końcówce uratowała remis z Wyspami Owczymi.

Dla naszych południowych sąsiadów komplet punktów w Kiszyniowie był traktowany w kategoriach obowiązku. Nieoczekiwanie, Mołdawia postawiła trudne warunki, a z biegiem kolejnych minut sytuacja gości się komplikowała.

Czesi byli tego dnia ospali, powolni i zbyt przewidywalni. Nie byli w stanie przełamać defensywy niżej notowanego rywala. W 27. minucie do siatki trafił Kuchta, ale arbiter odgwizdał spalonego. W doliczonym czasie pierwszej połowie strzał Tomasa Soucka zatrzymał się na poprzeczce.

Po zmianie stron okazji dla reprezentacji Czech wciąż było niewiele. Mołdawia konsekwentnie rozbijała jej ataki i została za to nagrodzona. Spotkanie zakończyło się bezbramkowymi remisem, co należy odebrać jako ogromną sensację, a dla Czechów jest to strata punktów.