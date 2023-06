Selekcjoner Mołdawian brutalnie szczery. “Polacy się poddali”

Reprezentacja Mołdawii odniosła we wtorek sensacyjne zwycięstwo nad Polakami (3:2). Po spotkaniu selekcjoner gospodarzy, Siergiej Kleszczenko, wyjawił kulisy tego, co stało się w szatni drużyny w przerwie.

PressFocus Na zdjęciu: Radość piłkarzy reprezentacji Mołdawii

Reprezentacja Mołdawii odrobiła dwubramkową stratę i pokonała u siebie Polaków (3:2)

Po zakończeniu spotkania Siergiej Kleszczenko wziął udział w konferencji prasowej

Selekcjoner Mołdawian przyznał, że Biało-czerwoni poddali się w drugiej połowie, tymczasem gospodarzom apetyt rósł w miarę jedzenia

“Spytałem piłkarzy: co mamy do stracenia?”

Nie milkną echa sensacyjnej porażki reprezentacji Polski. Do przerwy Biało-czerwoni prowadzili w Mołdawii dwiema bramkami, ale ostatecznie przegrali 2:3. Po ostatnim gwizdku głos zabrał selekcjoner gospodarzy wtorkowego spotkania.

– Oczywiście, nie liczyliśmy na taki wynik. Po pierwszej połowie byliśmy blisko porażki, ale w drugiej, moim zdaniem, Polacy się poddali, a nam apetyt rósł w miarę jedzenia. Strzeliliśmy pierwszego gola, drugiego i wtedy poczułem, że nie przegramy. A wygraliśmy – powiedział Siergiej Kleszczenko. Czy w przerwie doszło do rewolucyjnych scen, przez które zmieniło się podejście Mołdawian? – Mieliśmy krótką rozmowę. Spytałem piłkarzy, co mamy do stracenia poza własnym honorem? Nic. Dlatego powiedziałem, żebyśmy zagrali wyżej i pressowali na połowie przeciwnika. Po kilku akcjach uwierzyliśmy w siebie. W drugiej połowie nasza motywacja była poza skalą i to dało nam sukces. Myślę, że właśnie za to kochamy piłkę nożną – jest nieprzewidywalna. Jestem pewny, że nikt na stadionie czy przed telewizorem nie mógł sobie tego nawet wyobrazić – dodał selekcjoner naszych rywali.

Po trzech rozegranych spotkaniach Polacy zajmują zaledwie czwarte miejsce w grupie eliminacyjnej.

Czytaj więcej: Bereszyński czuje wstyd. “Byliśmy zagubieni”.