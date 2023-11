Według tego, co przekazał Jose Sa w rozmowie z "Cabine Desportiva" selekcjoner reprezentacji Portugalii, obiecał mu debiut w kadrze narodowej w najbliższym meczu przeciwko drużynie Liechtensteinu.

Imago / Colorsport Na zdjęciu: Jose Sa

Jose Sa zadebiutuje w reprezentacji Portugalii

30-letni bramkarz na co dzień występuję w Wolverhampton

Roberto Martinez obiecał mu debiut w najbliższym meczu

Jose Sa spełni marzenie

Mimo 30-stu lat na karku doświadczony bramkarz nigdy nie zadebiutował w pierwszej reprezentacji swojego kraju. Choć szans miał do tego dużo to, portugalska bramka zawsze była zarezerwowana dla wybranego golkipera. Najpierw niepodważalne miejsce między słupkami miał Rui Patricio, a następnie schedę po nim przejął Diogo Costa.

Jose Sa na debiut czeka od 2017 roku, gdy po raz pierwszy otrzymał powołanie do drużyny narodowej na mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2018 oraz Puchar Konfederacji. Po sześciu latach czekania jego marzenie o występie w koszulce reprezentacji Portugalii w końcu się spełni. Przyznał to w rozmowie z “Cabine Desportiva”

– Trener powiedział mi, że to ja stanę w bramce w następnym meczu. Oczywiście, byłem szczęśliwy. To będzie spełnienie marzeń, niezapomniany wieczór, który zapamiętam na zawsze – powiedział.

Reprezentacja Portugalii rozegra w najbliższym czasie dwa spotkania. Najpierw na wyjeździe zmierzy się z Liechtensteinem, a następnie zakończą fazę grupową spotkaniem na własnym stadionie z Islandią. Podopieczni Roberto Martineza zapewnili już sobie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy.