Probierz na gorąco skomentował sukces reprezentacji Polski

PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Polska awansowała na Euro 2024

Biało-Czerwoni w finale baraży pokonali Walię

Probierz skomentował występ reprezentacji

Probierz zadowolony z gry reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w finale baraży potrzebowała rzutów karnych, by wyeliminować Walię. Regulaminowy czas gry oraz dogrywka zakończyły się bezbramkowym remisem. Bohaterem Biało-Czerwonych został Wojciech Szczęsny, który wybronił decydującą “jedenastkę”.

– Nie było to łatwe spotkanie, bo wiedzieliśmy, że Walia u siebie jest groźna. Dla nas najważniejsze było to, żeby realizować nasz pomysł na grę i to zrobiliśmy. Nie oddawaliśmy zbyt wiele strzałów, ale liczył się tylko awans – przyznał Michał Probierz na antenie TVP Sport.

– Zdaje sobie sprawę, jakich piłkarzy prowadzimy. To naprawdę dobrzy zawodnicy i rzadko się zdarza, by móc trenować takich graczy. Tu nie trzeba krzyczeć. Czasami rzeczywiście człowiek patrzy z boku. Tutaj raz się powie i drużyna to realizuje. Nie wyszły nam dwa, trzy stałe fragmenty gry, które przygotowaliśmy, ale byliśmy blisko zdobycia bramek. Chłopaki pokazali, że tworzą dobrą drużynę – dodał selekcjoner.

– Cieszę się, że jedziemy na te mistrzostwa. Miałem okazję być zawodnikiem w Bundeslidze, ale za dużo nie pograłem. Mam nadzieję, że pojadę na Euro, bo to różnie bywa… [śmiech]. Dziękuje prezesowi bo zaufał mi w takim najtrudniejszym momencie – mówił z uśmiechem Probierz.

