Dzisiaj w polskich mediach pojawiła się informacja, że do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości dotyczących konstrukcji dachu, na PGE Narodowym nie powinny odbywać się imprezy masowe. Operator obiektu wydał komunikat w tej sprawie.

PressFocus Na zdjęciu: PGE Narodowy

Prasa w środę informowała, że mecz Polska – Albania może nie odbyć się na Narodowym

Według “Gazety Wyborczej”, przeciwny rozegraniu spotkania jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Operator PGE Narodowego zaprzeczył medialnym informacjom i zapewnił, że stadion jest bezpieczny

“Stadion jest miejscem bezpiecznym i zgodnie z opinią ekspertów mogą odbywać się na nim imprezy masowe”

Na PGE Narodowym kilka miesięcy temu wykryto usterkę dachu, jednak po kilku tygodniach uporano się z tym problemem. Dzisiaj po południu w “Gazecie Wyborczej” pojawiła się informacja, że Powiatowy Nadzór Budowlany w Warszawie uważa, iż są wątpliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo użytkowania stadionu wybudowanego na EURO 2012.

Operator obiektu wydał już oficjalny komunikat w tej sprawie, w którym zapewnił, że stadion jest miejscem bezpiecznym, co potwierdzają specjalistyczne badania. Tak więc, wszystko wskazuje na to, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby w poniedziałek 27 marca o godzinie 20:45 odbył się na nim mecz Polski z Albanią w ramach eliminacji do EURO 2024.

Oświadczenie operatora PGE Narodowego w sprawie organizacji meczu Polska-Albania 👉 https://t.co/EwaOoGCXyM pic.twitter.com/rEff9aTRri — PGE Narodowy (@PGENarodowy) March 15, 2023

Komunikat operatora PGE Narodowego ws. organizacji spotkania Polska – Albania

– Spółka PL.2012+, będąca operatorem PGE Narodowego w Warszawie, oświadcza, iż stadion jest miejscem bezpiecznym i zgodnie z opinią ekspertów mogą odbywać się na nim imprezy masowe. Doniesienia medialne sugerujące inaczej są niezgodne z prawdą. Wyniki specjalistycznych badań, które były przeprowadzone w ciągu ostatnich tygodni, pozwalają zarówno na organizację meczu Polska – Albania, zaplanowanego na 27 marca 2023 roku na PGE Narodowym, jak i innych wydarzeń całostadionowych. Fakt ten potwierdzają dokumenty z dnia 24 lutego 2023 oraz 15 marca 2023 przesłane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, sporządzone przez ekspertów posiadających odpowiednie uprawnienia i wskazujące, że stadion jest miejscem bezpiecznym i można na nim organizować imprezy masowe – napisano.

Pełną treść oświadczenia operatora PGE Narodowego ws. organizacji meczu Polska – Albania w ramach eliminacji do EURO 2024 możecie przeczytać tutaj.

