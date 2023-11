IMAGO / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Leszek Milewski z Goal.pl na antenie kanału Meczyki.pl podzielił mocną opinią na temat baraży

Dziennikarz twierdzi, że na Euro i tak “nie awansujemy już z godnością”

Polska po remisie z Czechami skazana jest na grę w barażach

No właśnie, po co?

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór straciła ostatnie marzenia o bezpośrednim awansie na Euro 2024. Biało-Czerwoni na stadionie Narodowym tylko zremisowali z Czechami 1:1. Oznacza to, że kadra najpierw Fernando Santosa, a potem Michała Probierza zawiodła na całej linii. Ostatnią deską ratunku jest kwalifikacja na turniej w Niemczach poprzez baraże, ale w tym kontekście ciekawe słowa wypowiedział Leszek Milewski na antenie “Meczyków”.

– Po co my się mamy pchać na to EURO?! My już nie możemy awansować na mistrzostwa, możemy tam wpełznąć jak szczur w śmietnik. Nie awansujemy już z godnością – powiedział dziennikarz podczas programu “Pogadajmy o Piłce”.

