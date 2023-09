Góralski odpowiedział na wywiad Lewandowskiego. “Człowiek czuł respekt”

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Góralski

Szerokim echem dobija się wywiad Roberta Lewandowskiego

Na słowa kapitana Biało-Czerwonych zareagował Góralski

Zawodnik Wieczystej w podobnym tonie skomentował sytuację w reprezentacji

Góralski wtóruje Lewandowskiemu na temat reprezentacji Polski

Robert Lewandowski udzielił obszernego wywiadu, w którym padły mocne słowa o reprezentacji Polski. Napastnik FC Barcelony uważa, że naszej kadrze brakuje osobowości.

– Brakuje nam osobowości w kadrze. Mówiłem o tym na poprzednim zgrupowaniu lub wcześniej. Jak wchodziłem do reprezentacji, w której byli Jerzy Dudek czy Mariusz Lewandowski, to podchodziłem do nich i czerpałem wiedzę. Pytałem, jak wyglądają różne rzeczy w ich klubach. Czy ktoś do mnie przychodzi i pyta się o to, jak coś wygląda w Bayernie czy Barcelonie? To jest znikomy procent – mówił między innymi Robert Lewandowski.

Te słowa kapitana reprezentacji Polski skomentował Jacek Góralski. Były kadrowicz, a obecnie zawodnik Wieczystej Kraków wypowiedział się w podobnym tonie dla Kałanu Sportowego.

– Jak jechałem na pierwsze zgrupowanie to były mocne postacie. Człowiek czuł respekt. Teraz młodzi jak przyjeżdżają to wchodzą jak do siebie. To nie powinno tak wyglądać od początku – przyznał Góralski.

