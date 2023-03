Marcel Sabitzer nabawił się urazu podczas meczu eliminacyjnego z Azerbejdżanem. Kontuzja może mu zabrać okazję wskoczenia do podstawowego składu Manchesteru United.

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Ogromny pech Marcela Sabitzera

Austriacki pomocnik wraca ze zgrupowania z kontuzją

Nie wiadomo jak długo potrwa jego rozbrat z piłką

Ogromny pech Marcela Sabitzera. Wraca do Manchesteru kontuzjowany

Marcel Sabitzer zagrał w wygranym meczu reprezentacji Austrii z Azerbejdżanem w ramach eliminacji do Euro 2024. Gracz Manchesteru United tego dnia był kapitanem swojego zespołu, a oprócz tego zdobył dwie bramki oraz zanotował asystę. Ostatecznie podopieczni Ralfa Rangnicka wygrali pewnie 4:1. Były szkoleniowiec Manchesteru Untied na konferencji prasowej poinformował o urazie swojego zawodnika.

– Najważniejsze w sprawie decyzji będą ból oraz możliwość jego zwalczenia w przypadku Marcela Sabitzera i Gernota Traunera. Oczywiście, wierzymy, że Marcel ma się dobrze, szczególnie po ostatnim meczu w Linz. Na chwilę obecną jestem optymistą, ponieważ może pracować na treningach. Jednak ważne jest również, jak on się z tym czuje – mówił Ralf Rangnick

Jeśli kontuzja wykluczy Marcela Sabitzera z gry na nadchodzące tygodnie, to będzie mógł mówić o sporym pechu. Powodem tego jest zawieszenie Casemiro, a Austriak miał go zastąpić w podstawowym składzie Manchesteru United. 29-latek do Anglii pod koniec stycznia i zdążył rozegrać dziewięć spotkań w koszulce “Czerwonych Diabłów”. Wpisał się nawet raz na listę strzelców w spotkaniu pucharowym przeciwko Fulham.

Sprawdź także: PSG chciało latem pozyskać angielską gwiazdę. Piłkarz odrzucił kosmiczne zarobki