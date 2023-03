PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Paris Saint-Germain kusiło latem Marcusa Rashforda

Władze paryskiego zespołu są oczarowani talentem Anglika

Piłkarz Manchesteru United odrzucił kosmiczne zarobki

Marcus Rashford ani myśli o odejściu z Manchesteru United

“The Athletic” donosi, że władze Paris Saint-Germain złożyli latem ofertę przeprowadzki Marcusa Rashforda do stolicy Francji. Oferowano nawet gigantyczne zarobki w wysokości 400 tysięcy funtów. Nawet takie zarobki nie skusiły piłkarza, który czaruje nas w tym sezonie w koszulce Manchesteru United. Wychowanek “Czerwonych Diabłów” pod koniec ubiegłego roku uruchomił klauzulę przedłużenia kontraktu, który teraz wygasa w czerwcu 2024 roku. Anglik bardzo dobrze czuje się w swoim ukochanym klubie i gigantom z Ligue 1 będzie ciężko przekonać go do zmiany otoczenia.

Przed ostatnimi mistrzostwami świata właściciel PSG Al-Khelaifi sugerował, że klub jest zainteresowany sprowadzeniem Marcusa Rashforda, ale wówczas nikt nie brał tych słów na poważnie. Katarczyk w wywiadzie dla “Sky Sports” chwalił skrzydłowego Manchesteru United.

– To kolejny zawodnik, który jest naprawdę niesamowity. Jeśli kontrakt Rashforda będzie dobiegał końca, to każdy klub będzie chciał go ściągnąć. Nie ukrywamy, rozmawialiśmy z jego otoczeniem już wcześniej. Jednak ten moment nie był dobry dla obu stron. Może latem znów spróbujemy? Dlaczego nie. Jeśli tylko będzie wolnym agentem, możemy z nim niegocjować bezpośrednio. Nie będziemy go namawiać teraz. Niech skupi się na mistrzostwach świata, a potem, miejmy nadzieję, porozmawiamy z nim w styczniu – mówił w listopadzie właściciel PSG.

