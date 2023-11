Reprezentacja Anglii nie potrafiła wygrać meczu kończącego udane eliminacje do Euro 2024. Wicemistrza Europy zatrzymała Macedonia Północna, która zremisowała 1:1.

IMAGO Na zdjęciu: Macedonia Północna - Anglia

Anglia nie uniknęła wpadki w ostatnim meczu eliminacji do Euro 2024

Problemy wicemistrzowi Europy sprawiła Macedonia Północna

Faworyta uratować musiał lider – Harry Kane

Kane uratował Anglię przed kompromitacją

Reprezentacja Anglii do poniedziałkowego meczu z Macedonią Północną podeszła z pewnym awansem do Euro 2024. Gospodarze nie mieli już szans na kwalifikację do turnieju w Niemczech, ale zależało im na sprawieniu niespodzianki w konfrontacji z wicemistrzem Europy.

Do przerwy Anglicy zdominowali statystykę posiadania piłki. Faworyzowani przyjezdni nie zdołali jednak zdobyć bramki. Mieli sporo strzałów niecelnych i zablokowanych. Tymczasem Macedonia Północna miała rzut karny w końcowej fazie pierwszej połowy. Reprezentant gospodarzy nie wykorzystał jedenastki, ale był skuteczny przy dobitce.

Po zmianie stron wejście smoka zaliczył Harry Kane, który zapobiegł sensacyjnej porażce. Chwilę po wejściu na boisku doprowadził do wyniku 1:1. Rezultat ten utrzymał się do końca spotkania. Anglia zakończyła eliminację na pierwszym miejscu. Macedończycy zajęli finalnie czwartą lokatę.