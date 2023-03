PressFocus Na zdjęciu: Polska - Albania

Jacek Krzynówek w wywiadzie dla Sport.TVP.pl skomentował ostatnie dwa mecze Polaków

Były reprezentant zauważył problem, że wielu kadrowiczów nie gra w swoich klubach

Reprezentacja Polski w dwóch pojedynkach wywalczyła tylko trzy punkty słabo prezentując się na boisku

Brak gry w klubach wielu kadrowiczów problemem reprezentacji Polski

– Występy w reprezentacji nie mają służyć zdobywaniu minut. Tutaj piłkarze powinni przyjeżdżać w rytmie, gotowi do gry. Było to widać w meczu z Czechami. Można było odnieść wrażenie, jakby niektórym nie zależało. Czesi wyszli na boisko z kompletnie innym nastawieniem, trawa wręcz się paliła. Mam nadzieję, że to nie powtórzy się w przyszłości – przyznał Jacek Krzynówek w rozmowie z Sport.TVP.pl.

Rzeczywiście, reprezentacja Polski nie rozpoczęła dobrze spotkania z Czechami prezentując się fatalnie w pierwszych fragmentach tego pojedynku. Wynik 0:2 już po 3 minutach gry dobitnie to pokazuje. Jednak postawa naszych kadrowiczach nie była dużo lepsza ani w kolejnych minutach pojedynku w Pradze, ani podczas meczu w Warszawie z Albanią. Jacek Krzynówek zwrócił uwagę na problem braku gry wielu zawodników w swoich klubach.

– Wiemy, że jest bardzo dużo do poprawy. Przed Fernando Santosem kawał pracy do wykonania. To samo można powiedzieć o naszych piłkarzach, a mam na myśli przede wszystkim to, że przez najbliższe miesiące muszą wywalczyć miejsce składach drużyn klubowych. Niestety, ale widać, że wielu z nich nie gra – dodał.

