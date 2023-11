Reprezentacja Polski ma za sobą fatalne eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Na uwagę zasługuje również bilans bramkowy Biało-czerwonych. Jak zauważył serwis TVP Sport tak źle pod tym względem nie było od 1998 roku.

IMAGO / Jakub Piasecki / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zdobyła dziesięć goli w el. Euro 2024

Tyle samo bramek Biało-czerwoni stracili

To najgorszy bilans od 1998

Fatalny bilans bramkowy reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024

Reprezentacja Polski w piątek remisując z Czechami definitywnie straciła szansę na bezpośredni awans do Euro 2024. Biało-czerwoni potrzebowali zwycięstwa na PGE Narodowym, ale było ich stać jedynie na wywalczenie jednego punktu.

Tegoroczne eliminacje w wykonaniu naszej kadry były złe pod wieloma względami. Również pod względem zdobytych i straconych bramek. W ośmiu meczach eliminacyjnych Biało-czerwoni strzelili rywalom jedynie ich dziesięć i tyle samo stracili.

Jak zauważył serwis TVP Sport to najgorszy wynik reprezentacji Polski od eliminacji do mistrzostw świata w 1998 roku. Wtedy bilans bramkowy naszej kadry był na minusie. Polacy podobnie jak w tym roku zdobyli dziesięć goli, ale stracili o dwa więcej. Na przestrzeni 25 lat bilans bramkowy Biało-czerwonych w eliminacjach był zawsze na plusie, a najlepsze pod tym względem były eliminacje do Euro 2016: + 23.

Bilans bramkowy reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ/ME:

El. MŚ 1998: -2 (10:12)

El. ME 2000: +4 (12:8)

El. MŚ 2002: +10 (21:11)

El. ME 2004: +4 (11:7)

El. MŚ 2006: +18 (27:9)

El. ME 2008: +12 (24:12)

El. MŚ 2010: +5 (19:14)

El. MŚ 2014: +6 (18:12)

El. ME 2016: +23 (33:10)

El. MŚ 2018: +14 (28:14)

El. ME 2020: +13 (18:5)

El. MŚ 2022: +19 (30:11)

El. ME 2024: 0 (10:10)

Zobacz również: Polacy nie zasłużyli na awans? Zdecydowana opinia byłego reprezentanta