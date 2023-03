Reprezentacja Francji w meczu grupy B eliminacji do Euro 2024 pewnie pokonała Holandię (4:0). Losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte praktycznie przed przerwą, gdy Trójkolorowi zaprezentowali koncertową skuteczność.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja nie dała szans Holandii w meczu eliminacji do mistrzostw Europy

Gole dla Tricolore strzelili: Antoine Griezmann, Dayot Upamecano i Kylian Mbappe (dwa gole)

Losy spotkania zostały rozstrzygnięte w pierwszej połowie

Francja z gładką wiktorią

Francja – Holandia to był hit grupy B w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Podopieczni Didiera Deschampsa do starcia na Stade de France przystępowali zdeterminowani, aby 2023 rok zacząć od zwycięstwa. Podobny cel mieli Oranje, ale wicemistrzowie świata błyskawicznie wybili rywalom dobry rezultat z głowy.

Wynik spotkania został otwarty już w drugiej minucie. W akcji pierwszoplanową rolę odegrał Antoine Griezmann. Zawodnik Atletico Madryt najpierw powalczył o piłkę, a chwilę później w świetnym stylu wykorzystał podanie od Kyliana Mbappe. Tricolore szybko wyszli na prowadzenie 1:0.

Szybkie otwarcie wyniku… we Francji 🔥



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/A2WVBysbeC — Polsat Sport (@polsatsport) March 24, 2023

Tymczasem w ósmej minucie po zamieszaniu w polu karnym rywali bramkę na 2:0 zdobył Dayot Upamecano, kierując piłkę do siatki z bliskiej odległości. Chociaż fani gości mieli nadzieję na pozytywną reakcję, to nic takiego nie miało miejsca w pierwszej połowie. Gola na 3:0 przed przerwą strzelił natomiast 21. minucie Kylian Mbappe, któremu dograł Aurelien Tchouameni.

Magiczna akcja reprezentacji Francji ✨ Tak to robi Kylian Mbappe 🔝



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/bdmnB9MEwY — Polsat Sport (@polsatsport) March 24, 2023

W drugiej odsłonie drużyna Ronalda Koemana próbowała nawiązać równorzędną walkę. Zaskoczyć bramkarza francuskiej ekipy z rzutu wolnego próbował między innymi Memphis Depay, oddając strzał. Bez efektu. Francuzi natomiast za sprawą Kyliana Mbappe w 88. minucie ustalili wynik rywalizacji na 4:0, notując spokojną wiktorię.

Każda z ekip swój kolejny mecz rozegra po weekendzie. Trójkolorowi na wyjeździe zmierzą się z Irlandią. Z kolei Holenderzy na swoim stadionie zagrają z Gibraltarem.