Karol Świderski w przerwie meczu pomiędzy reprezentacjami Polski i Czech zemdlał. Napastnika natychmiast przewieziono do szpitala. Jak dowiedział się Przemysław Langier z Goal.pl, 26-latek w sobotę przejdzie dalsze badania, ale na ten moment wygląda na to, że wszystko z nim w porządku.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski przestraszył wszystkich fanów reprezentacji Polski

Napastnik Charlotte FC zemdlał w tunelu podczas meczu Polaków z Czechami

Jak dowiedział się Przemysław Langier, 26-latkowi najprawdopodobniej nie grozi nic poważnego

Karol Świderski w szpitalu

Spotkanie reprezentacji Polski z Czechami (1:1) nie przebiegło tak, jak liczyli fani nad Wisłą. Co prawda gospodarze stadionu PGE Narodowego wyszli w pierwszej połowie na prowadzenie, ale ostatecznie je utracili. Podobnie, jak szansę na bezpośredni awans na Euro 2024.

Ale kibice Biało-czerwonych mieli jeszcze jeden powód do niepokoju. W wyjściowym składzie na piątkowe starcie wybiegł Karol Świderski. Napastnik Charlotte FC był jedną z najjaśniejszych punktów drużyny, ale nie pojawił się na murawie po zmianie połów. Szybko pojawiły się informacje na ten temat. 26-latek poczuł się słabo w tunelu podczas przerwy i zemdlał. Natychmiast przewieziono go do szpitala, gdzie przeszedł pierwsze badania.

Aktualizację na ten temat dostarczył dziennikarz Goal.pl, Przemysław Langier.

Wiadomość z kadry – Karol Świderski będzie miał dziś kontynuowane badania, ale na tę chwilę wygląda, że jest wszystko ok. — Przemek Langier (@plangier) November 18, 2023

Wszystko wskazuje zatem na to, że w przypadku reprezentanta Polski wszystko skończy się na strachu. Poczekajmy jednak na oficjalne wyniki ostatecznych badań.

Świderski rozegrał w tym sezonie już 40 spotkań dla Charlotte FC. Zanotował w nich 15 bramek i dziewięć asyst.

