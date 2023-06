Imago/Piotr Kucza Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Dziennikarze mieli ogromny żal do Roberta Lewandowskiego, że jako kapitan nie zdecydował się na rozmowę po porażce z Mołdawią

Postawę kapitana reprezentacji Polski skrytykował były selekcjoner, Jerzy Brzęczek

Trener porównał napastnika do Jakuba BŁaszczykowskiego

Brzęczek znów skrytykował Roberta Lewandowskiego

Reprezentanci Polski po meczu z Mołdawią zostali skrytykowani w mediach przede wszystkim za brak zaangażowania i charakteru. To objawiło się również szybką ucieczką piłkarzy po końcowym gwizdku do szatni. Ostatecznie na udzielenie wywiadów zdecydowali się Jan Bednarek i Piotr Zieliński. Zabrakło jednak kapitana reprezentacji Polski – Roberta Lewandowskiego.

Postawę zawodników skrytykowali między innymi Tomasz Ćwiąkała i Dariusz Szpakowski. Odniósł się również do tego Jerzy Brzęczek. Były selekcjoner biało-czerwonych uderzył w Roberta Lewandowskiego.

– Ja “Lewego” bardzo szanuję jako piłkarza, bo jego klasa sportowa jest niepodważalna. Ale myślę, że już część kibiców widzi, że brakuje czasem w meczu, a czasem już po spotkaniu, takiej reakcji z jego strony, która pomogłaby drużynie, poniosłaby zespół. On jest najbardziej potrzebny drużynie w kryzysowych momentach, bo jak się na boisku wszystko dobrze układa, to każdy zawodnik sobie poradzi – stwierdził w rozmowie z redakcją WP Sportowe Fakty Jerzy Brzęczek.

– Nie chcę tu porównywać Roberta do Kuby pod tym względem, bo niczemu to nie służy. Kuba był wyjątkowy. Ma silną osobowość, otacza wszystkich szacunkiem i nie boi się brać odpowiedzialności na swoje barki. Ale wiem, że z taką charyzmą to trzeba się urodzić, nie każdy ją ma – dodał były selekcjoner.

Po porażce z Mołdawią reprezentacja Polski spadła w tabeli eliminacji do EURO 2024 na czwarte miejsce. Biało-czerwoni zgromadzili tylko trzy punkty.

