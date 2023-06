IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dariusz Szpakowski

Polska przegrała z Mołdawią 2:3

Biało-czerwoni wypuścili dwubramkowe prowadzenie

Ostrych słów o postawie Polaków nie szczędził Dariusz Szpakowski

Dariusz Szpakowski nie wytrzymał po porażce z Mołdawią

Reprezentacja Polski doznała kompromitującej porażki z Mołdawią. Po meczu nie milkną ostre głosy krytyki. Tym razem na ten temat wypowiedział się Dariusz Szpakowski, legendarny komentator.

– Szlag mnie trafił. Byłem wściekły na to, co zobaczyłem w drugiej połowie, nie mogłem zasnąć chyba do 3 w nocy – stwierdził Szpakowski w rozmowie z TVP Sport.

– W tym wypadku mówimy o żenującej porażce. Po przerwie oddaliśmy mecz bez walki. Kiedy idziesz na urlop, to starasz się, by załatwić wszystkie sprawy w pracy. Nie chcesz mieć na głowie różnych tematów, nie chcesz, żeby szef do ciebie dzwonił. Piłkarze reprezentacji Polski poszli na urlop od początku drugiej połowy […]. Trzeba postawić sobie pytanie: jak kibice mają utożsamiać się z tą drużyną? Nie chcę zachęcać do bojkotu, a z drugiej strony w mojej głowie pojawia się taka myśl: może tym zawodnikom przydałoby się zagrać we wrześniu przy pustych trybunach na PGE Narodowym? – mówił legendarny komentator.