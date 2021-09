Złe wieści od Błaszczykowskiego, czeka go długa przerwa

Jakub Błaszczykowski poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że zerwał więzadła krzyżowe. Jednocześnie były kapitan reprezentacji Polski zapowiada walkę o jak najszybszy powrót na boisko.

Jakub Błaszczykowski nie dokończył środowego treningu

Badania wykazały, że zerwał więzadło krzyżowe

Były kapitan reprezentacji Polski wie, że czeka go wielomiesięczna przerwa, ale zapowiada walkę o jak najszybszy powrót

Jakub Błaszczykowski zerwał więzadła krzyżowe

Jakub Błaszczykowski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował o poważnej kontuzji, jakiej nabawił się w trakcie środowego treningu Wisły Kraków.

– Jak w życiu bywa, raz jest dobrze, a raz źle. Akurat dzisiaj mam nie do końca pozytywną informację. Na wczorajszym treningu zerwałem więzadła krzyżowe. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że bardzo trudne chwile przede mną. Wszystkim tym, którzy pewnie będą po raz kolejny kończyć moją karierę, przypominam, że wstałem sto razy, wstanę i sto pierwszy. Tym, którzy mnie wspierają, bardzo serdecznie dziękuję. W tych ciężkich czasach życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze – powiedział kapitan Białej Gwiazdy.

Zerwanie więzadeł krzyżowych to kontuzja, po której dochodzi się do pełni sprawności przez wiele miesięcy. Biorąc pod uwagę zaawansowany wiek Błaszczykowskiego (35 lat), powrót do zdrowia może się jeszcze wydłużyć.

Jednakże, odkąd pomocnik powrócił ponad dwa lata temu do Polski, nie opuścił wielu meczów z powodu urazów. Odniósł dwie kontuzje, które kosztowały go absencję w piętnastu spotkaniach. W ubiegłym sezonie 35-latek rozegrał dla Wisły Kraków szesnaście spotkań. Strzelił w nich cztery bramki.

Przypomnijmy, że Błaszczykowski ze 108 spotkaniami w barwach reprezentacji Polski jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta. Swój ostatni mecz w biało-czerwonych barwach rozegrał we wrześniu 2019 roku.

Przeczytaj także: Kto może zastąpić Szczęsnego? Kandydatów nie ma wielu.

Wisła Kraków Lechia Gdańsk 2.56 3.35 2.93 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 2. września 2021 10:05 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin