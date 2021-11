Zieliński blisko powrotu na ławkę trenerską?

Źródło: Goal.pl / Twitter.com / Janekx89 Luka Pawlik

Cracovia we wtorek podjęła decyzją o rozstaniu z Michałem Probierzem. Tym samym kolejny trener z klubu w PKO Ekstraklasie został odstawiony na boczny tor. Nie brakuje spekulacje, kto może przejąć stery nad Pasami. Zwykle dobrze poinformowany w tematach ligi polskiej użytkownik Twittera Janekx89 dał do zrozumienia, że do klubu z Krakowa może wrócić Jacek Zieliński.