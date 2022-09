fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa w najbliższy weekend w spotkaniu dziewiątej kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się w roli gospodarza z Legią Warszawa. O przygotowania do potyczki z 15-krotnym mistrzem Polski wypowiedział w trakcie czwartkowej konferencji prasowej szkoleniowiec Niebiesko-czerwonych.

Arycyciekawie zapowiada się niedzielna batalia w ramach PKO Ekstraklasy z udziałem Rakowa i Legii

Wicemistrzowie Polski licza, że w starciu z Wojskowymi wrócą na zwycięski szlak

Trener Marek Papszun przyznał, ze odetchnął z ulgą w związku z mozliwością przeprowadzenia normalnego mikrocyklu przed meczem

“Zawodnicy nie są robotami”

Raków Częstochowa do niedzielnej batalii ligowej podejdzie, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce z Cracovią (0:3). Jednocześnie Niebiesko-czerwoni z dorobkiem 13 punktów na koncie plasują się na szóstej pozycji.

– Mamy w końcu trochę czasu na przygotowanie do meczów. Ostatnio mieliśmy bardzo intensywny okres, w któremu nie mieliśmy na nic czasu. Potrzebowaliśmy chwilę oddechu. Wierzymy, że ten czas sprawi, że wrócimy do swojej normalnej dyspozycji – mówił trener Marek Papszun w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

– Chcemy w prestiżowym spotkaniu z Legią pokazać się z lepszej strony. Wiemy, z jakim zespołem przyjdzie nam się zmierzyć. To jeden z kandydatów do mistrzostwa Polski, co ma miejsce co roku od dekady – kontynuował opiekun Niebiesko-czerwonych.

Według niektórych opinii częstochowianie lepsze mecze przeplatają słabszymi. Zdecydowanie nie zgadza się z taką teorią trener Rakowa.

– Na 14 spotkań mieliśmy słabsze spotkanie tylko z Górnikiem Zabrze i Cracovią, więc trudno mówić o przeplataniu. Zawodnicy nie są robotami, a zespół nie jest ponad ligę. Każda drużyna na świecie może zaliczyć słabsze mecze i my nie jesteśmy pod tym względem wyjątkiem – przekonywał Papszun.

Czytaj więcej: Olkiewicz w środę #28. Krytyka Lecha i pochwały dla Rakowa – czy na pewno niesprawiedliwe?