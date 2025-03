Zagłębie Lubin wybrało nowego trenera. Wielki powrót do Ekstraklasy

Leszek Ojrzyński zostanie nowym trenerem Zagłębia Lubin - przekazał Grzegorz Rudynek. Z informacji dziennikarza wynika, że umowa z klubem będzie obowiązywać do czerwca 2025 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Leszek Ojrzyński będzie nowym trenerem Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin w ostatnich dniach intensywnie prowadziło poszukiwania nowego trenera. Z pierwszych doniesień wszystko wskazywało na to, że stery w klubie przejmie były selekcjoner reprezentacji Polski – Czesław Michniewicz. Ostatecznie sam zainteresowany miał wycofać się z wyścigu o stanowisko trenera ze względu na działania rady nadzorczej. Wśród kandydatów wymieniano także Jacka Magierę i Jerzego Brzęczka.

Misji utrzymania klubu w Ekstraklasie ma podjąć się dawno niewidziany na ekstraklasowych boiskach Leszek Ojrzyński. Jak informuje Grzegorz Rudynek to właśnie 52-latek będzie nowym trenerem Zagłębia Lubin. Co więcej, wszystko miało zostać już zatwierdzone, a szkoleniowiec pochodzący z Ciechanowa podpisze kontrakt do końca trwającego sezonu.

Zobacz wideo: Irytujące zachowanie piłkarzy i trenerów w Ekstraklasie

Leszek Ojrzyński ostatni raz w zawodzie pracował w latach 2021-2022, gdy odpowiadał za wyniki Korony Kielce. Od tamtego czasu nie podjął się pracy w żadnym innym zespole. W swoim trenerskim CV ma takie kluby jak Stal Mielec, Wisła Płock, Górnik Zabrze czy Arka Gdynia. Z tym ostatnim klubem sięgnął po Puchar Polski w sezonie 2016/2017, a także Superpuchar Polski w 2017 roku.

Kibiców Zagłębia Lubin zainteresuje. Leszek Ojrzyński już zatwierdzony. Umowa – jak podawano – do czerwca 2025.. — Grzegorz Rudynek (@GRUdynek) March 13, 2025

Zagłębie Lubin aktualnie zajmuje 15. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 22 punktów. Tyle samo punktów, co “Miedziowi” ma Puszcza Niepołomice, która plasuje się na 16. miejscu, czyli w strefie spadkowej. W najbliższy weekend zespół z Lubina czeka domowe spotkanie z Koroną Kielce. Z kolei po przerwie reprezentacyjnej ich rywalem będzie Raków Częstochowa.