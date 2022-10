PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin - Cracovia

Cracovia wygrała wynikiem 2:0 z Zagłębiem Lubin w wyjazdowym spotkaniu w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięstwo gościom zapewnili Benjamin Kallman oraz Patryk Makuch.

Cracovia pokonała nieskuteczne dzisiaj Zagłębie Lubin

Autorami goli byli Benjamin Kallman i Patryk Makuch

“Pasy” tym samym pną się w górę ligowej tabeli

Kallman oraz Makuch bohaterami Cracovii

Oba zespoły przez pierwsze minuty meczu badały się i szukały swoich szans. W 11. minucie Łukasz Łakomy oddał groźny strzał, jednak Karol Niemczycki był tam, gdzie być powinien. Zagłębie Lubin na początku wyglądało lepiej od gości z Krakowa, a w 29. minucie piłkarze Piotra Stokowca za sprawą Jarosława Jacha nawet wpakowali futbolówkę do siatki, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Dziesięć minut później Filip Starzyński uderzył w słupek i kibice Cracovii ponownie mogli odetchnąć z ulgą. Do końca pierwszej połowy nie działo się już zbyt wiele, a zawodnicy schodzili do szatni przy bezbramkowym remisie, lecz to gospodarze mieli, czego żałować.

Druga część gry rozpoczęła się od dobrej akcji “Pasów”, którą na gola zamienić mógł Benjamin Kallman, lecz Fin strzelił obok słupka. Następnie mieliśmy uderzenia Kłudki z Zagłębia Lubin oraz Makucha z Cracovii, ale rezultat pozostawał bez zmian. W 67. minucie znowu swoją szansę miał Benjamin Kallman i tym razem 24-letni napastnik gości nie pomylił się z najbliższej odległości, czym wyprowadził swój zespół na prowadzenie. W 80. minucie przed okazją stanął Virgil Ghita, jednak znów Kacpra Bieszczada uratowało obramowanie bramki. Co się odwlecze, to nie uciecze – w 86. minucie spotkania gola na 2:0 zdobył Patryk Makuch i ustalił wynik meczu. Cracovia w drugiej połowie przejęła kontrolę nad wydarzeniami na boisku i pomimo problemów w pierwszej części gry wywozi komplet punktów z Lubina. “Miedziowi” obecnie zajmują 14. miejsce w tabeli, a “Pasy” plasują się na 7. pozycji. Zagłębie Lubin – Cracovia 0:2.