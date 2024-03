“Wszołek po meczu z Pogonią. “Cokolwiek powiem, to i tak to będzie śmieszne”

fot. Imago / Foto Olimpik Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia Warszawa nie potrafi wygrać już od pięciu spotkan, licząc wszystkie rozgrywki

Po meczu z Pogonią Szczecin głos zabrał Paweł Wszołek

Doświadczony zawodnik nie krył niezadowolenia po podziale punktów z Portowcami

Paweł Wszołek po meczu Legia – Pogoń

Legia Warszawa w tym sezonie miał walczyć o powrót na szczyt, chcąc wygrać mistrzostwo Polski. Tymczasem w sobotni wieczór ekipa z Łazienkowskiej nie wykorzystała okazji na to, aby zmniejszyć stratę punktową do Jagiellonii Białystok, remisując z Pogonią Szczecin (1:1). Z trudem swoje niezadowelenie dusił w sobie jeden z graczy Wojskowych przed kamerą CANAL+ Sport.

– Trudno coś powiedzieć. Dla mnie ten dzisiejszy mecz, to porażka. Remis jest dla nas jak przegrana. Szczególnie, gdy gramy u siebie. Cały czas powielamy te same błędy. Cokolwiek powiem, to i tak będzie śmieszne – powiedział Paweł Wszołek w rozmowie z Darią Kanałą-Malarz z CANAL+ Sport.

– Nie chcę nikogo tłumaczyć. Każdy sam musi spojrzeć w lustro. Rozegraliśmy moim zdaniem bardzo dobre spotkanie i przydarzyły się nam takie błędy. Nie chce nikogo oceniać, ale za dużo jest tego. Będąc piłkarzem Legii Warszawa trzeba mieć cojones i to wszystko, co mogę powiedzieć – dodał piłkarz Legii.