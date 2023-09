Właściciel Legii Warszawa ponownie we władzach ECA

Legia Warszawa będzie miała swojego przedstawiciela w Europejskim Stowarzyszeniu Klubów, którego przewodniczącym jest Nasser Al-Khelaifi. Dariusz Mioduski został wybrany ponownie do władz ECA.

Europejskie Stowarzyszenie Klubów odbyło zebranie, w którego trakcie wybrane zostały władze organizacji

Ponownie jedno z kluczowych stanowisk zostało zarezerwowane dla Dariusza Mioduskiego

W organizacji w 2008 zrzeszonych było 137, a w 2019 roku już 246 klubów

Dariusz Mioduski ponownie obdarzony kredytem zaufania

Legia Warszawa ma ostatnio powody do zadowolenia. Ekipa z Łazienkowskiej jest liderem PKO Ekstraklasy, wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Konferencji, a teraz do władz Europejskiego Stowarzyszenia Klubów po raz kolejny wybrany został Dariusz Mioduski.

“Właściciel Legii Warszawa będzie pracował przy UCC, czyli spółce joint venture stworzonej przez UEFA i ECA do zarządzania sprawami biznesowymi europejskich rozgrywek klubowych (np. podział praw tv)” – napisał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl na X.

Pierwsze Walne Zgromadzenie ECA odbyło się w lipcu 2008 roku. Jednym z głównych celów organizacji jest model demokratycznego zarządzania, mający podkreślić kluczową rolę klubów w piłce nożnej.

