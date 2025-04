PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Najemski oraz Lubomir Tupta

Motor Lublin pokonuje Widzew Łódź

Motor Lublin i Widzew Łódź mierzyli się ze sobą w sobotnim meczu 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zarówno jedni jak i drudzy przystępowali do tej rywalizacji po porażkach rezultatem 1:2. Beniaminek w minionej serii gier uznał wyższość Lecha Poznań, natomiast zespół prowadzony przez Żeljko Sepicia przegrał z Koroną Kielce.

Rywalizacja w Łodzi od pierwszych minut stała na wysokim poziomie i była niezwykle wyrównana. Oba zespoły miały swoje sytuacje bramkowe, ale to Motor Lublin schodził na przerwę na prowadzeniu. Pod koniec pierwszej odsłony arbiter podyktował gościom rzut karny. Do piłki podszedł Bartosz Wolski, który zmylił Rafała Gikiewicza i umieścił futbolówkę w bramce.

W drugiej odsłonie częściej dochodzili do głosu zawodnicy Widzewa Łódź, którzy musieli gonić wynik. W 70. minucie gospodarzom udało się doprowadzić do wyrównania, ponieważ piłkę do własnej bramki skierował Arkadiusz Najemski. Radość ekipy Żeljko Sopicia nie trwała jednak długo. Chwilę później Motor Lublin znów wyszedł na prowadzenie. A na listę strzelców wpisał się Piotr Ceglarz.

Gospodarze robili wszystko, aby znów pokonać Gaspara Tratnika. Finalnie jednak wynik nie uległ zmianie. Motor Lublin wywiózł z Łodzi niezwykle cenne trzy punkty i zbliżyli się do czołówki Ekstraklasy.

Widzew Łódź w swoim kolejnym meczu zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Motor Lublin natomiast podejmie Cracovię.

Widzew Łódź – Motor Lublin 1:2

Najemski samobój (70′) – Wolski (43′), Ceglarz (72′)