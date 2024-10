Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze wygrywa w Łodzi

Widzew Łódź podejmował dzisiaj o godzinie 17:30 na własnym terenie zespół Górnika Zabrze. Spotkanie to zapowiadało się bardzo ciekawie, bowiem spotkały się ze sobą dwa wyrównane zespoły, które lubią i potrafią grać ofensywnie. Poza tym to również dwie bardzo duże marki w naszym kraju i ich pojedynek zawsze elektryzuje kibiców.

W pierwszej części meczu zdecydowaną przewagę mieli piłkarze Jana Urbana. Goście z Górnego Śląska znacznie częściej byli przy piłce i stwarzali groźniejsze sytuację pod bramką rywala. To znalazło swój efekt w 38. minucie spotkania, gdy piłkę w siatce umieścił Damian Rasak. Pomocnik gości kapitalnym strzałem pokonał Rafała Gikiewicza. Trafienie to spokojnie może kandydować do gola sezonu w PKO Ekstraklasie.

Druga część gry nie była zbyt mocno odmienna od tego, co widzieliśmy przed zmianą stron. Widzew miał spore problemy, aby stworzyć groźne akcje, zaś Górnik więcej miał z gry i kontrolował piłkę. To przyniosło kolejny efekt w postaci gola zdobytego z rzutu karnego przez Lukę Zahovica. Słoweniec podwyższył wynik starcia z Widzewem na 0:2 i tak zakończyło się to niedzielne spotkanie w Ekstraklasie.

