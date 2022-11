PressFocus Na zdjęciu: Warta Poznań - Stal Mielec

Stal Mielec była bardzo blisko wygranej w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań walczyła jednak do końca i zremisowała 1:1.

Bez kompletu punktów do domu wróci Stal Mielec

Warta uratowała bowiem remis 1:1

Końcowy rezultat oznacza, że drużyna Adama Majewskiego znajduje się na trzecim stopniu podium

Kiks bramkarza nie przeszkodził w zdobyciu punktu

W tym roku Ekstraklasa kończy grania wyjątkowo wcześnie, bo już w ten weekend. Przedmundialowa kolejka rozpoczęła się w Grodzisku Wielkopolskim, do którego przyjechała Stal Mielec. Drużyna Adama Majewskiego wywalczyła w tym sezonie 26 punktów. Tylko dwa oczka mniej miała będąca gospodarzem Warta Poznań. Teoretycznie zapowiadał się zatem wyjątkowy pojedynek.

Pierwsza połowa była udana dla Warty, która zdeklasowała Stal. Poznaniacy przeważali w statystyce posiadania piłki i liczbie oddanych strzałów. Te nie interesowały mielczan, którzy tylko raz starali się posłać futbolówkę w światło bramki i to w dodatku nieudanie. Precyzja nie była także mocną stroną gospodarzy, więc do przerwy było 0:0.

Po zmianie stron nie popisał się bramkarz Warty, który będąc poza swoim polem karnym chciał oddalić zagrożenie wybiciem piłki głową. Zrobił on to jednak tak nieudolnie, że futbolówkę przechwycił Said Hamulic, który z łatwością trafił do niestrzeżonej siatki.

Warta nie zasługiwała tego dnia na porażkę. Ta nie nadeszła, ponieważ w doliczonym czasie gry zobaczyliśmy trafienie na 1:1. Jego autorem był Jan Grzesik, który wykorzystał dośrodkowanie w pole karne i wprawił w euforię swoich kolegów z drużyny. Stal mimo utraty kompletu punktów, awansowała na trzecie miejsce w tabeli.