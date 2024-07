Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Antoni Klimek

Widzew straci Klimka?! Jest zainteresowanie

Latem sporo działo się wokół Widzewa Łódź. Najgoręcej było oczywiście przy okazji transferu Jordiego Sancheza, który zamienił Łódź na Sapporo i trafił do tamtejszego klubu z Japonii. Poza tym z zespołem pożegnał się także Andrejs Ciganiks i Serafin Szota. Za to do ekipy Daniela Myśliwca dołączył chociażby Said Hamulić. Niemniej okazuje się, że w najbliższym czasie w kadrze Widzewa może zabraknąć jeszcze jednego, bardzo ciekawego zawodnika.

Mowa mianowicie o Antonim Klimku, który znalazł się na celowniku Frosinone Calcio. Zespół ten gra na poziomie Serie B i z pewnością transfer do tej ligi byłby dla 21-letniego skrzydłowego dużym krokiem w przód w jego karierze. Informacje o tym, że z klubem z Łodzi skontaktowali się już Włosi przekazał tamtejszy dziennikarz Roberto De Luca z “Calcio Frosinone”. Władze klubu z PKO Ekstraklasy wyceniły Polaka na milion euro, ale ta oferta jest dla zainteresowanego klubu nieco za duża, choć rozmowy nadal trwają.

Antoni Klimek jak do tej pory wystąpił na boiskach PKO Ekstraklasy 30 razy i zdobył w tych meczach trzy gole oraz zanotował tyle samo asyst. Jego umowa z klubem z Serca Łodzi wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, więc z pewnością możliwość sprzedaży jest atrakcyjną opcją dla zespołu.

Czytaj więcej: Marczuk znalazł się na celowniku czołowego klubu z Ligue 1