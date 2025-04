Urban szybko wróci do pracy w Ekstraklasie? Nie chodzi o Legię

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban kandydatem na trenera Cracovii

Jan Urban dość niespodziewanie we wtorek przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Górnika Zabrze. Wielu spodziewało się, że dojdzie do tego po zakończeniu rozgrywek, bowiem obie strony negocjowały nowy kontrakt, a według doniesień, rozmowy nie zmierzały w odpowiednim kierunku. Jednak zwolnienie na kilka kolejek przed końcem kampanii wywołało spore poruszenie.

Urban od pewnego czasu był wymieniany w mediach jako potencjalny nowy szkoleniowiec Legii Warszawa. Stołeczny zespół pod wodzą Goncalo Feio nie spisuje się na miarę oczekiwań w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy i wiele wskazuje na to, że może odejść po sezonie. Okazuje się jednak, że jest jeszcze jeden klub, który może rozważać kandydaturę Jana Urbana, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk.

– Jeżeli Jan Urban będzie chciał, to długo bez pracy nie zostanie. Prawdopodobnie znajduje się na liście potencjalnych trenerów Legii, ale dochodzą do mnie inne sygnały – jest gorąco w Cracovii – przyznał dziennikarz “Meczyki.pl”. – Kontrakt Dawida Kroczka nie został przedłużony. Może dojść do przebudowy całego pionu sportowego. Do klubu może dołączyć Artur Płatek, który jest blisko objęcia posady dyrektora sportowego „Pasów”. Płatek pracował z Janem Urbanem w Górniku. Urban mieszka w Krakowie. Wiele rzeczy pasuje – dodał.

Z pewnością najbliższe tygodnie będą bardzo ciekawe w kontekście przyszłości Jana Urbana. Szkoleniowiec na brak ofert raczej narzekać nie będzie.

