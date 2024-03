IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Tomasz Tułacz oraz Aleksandar Vuković zostali zawieszeni na trzy mecze

Wszystko przez wydarzenia z ostatniego ligowego meczu Ekstraklasy

Doszło wówczas do sporej awantury w tunelu

Zbrodnia i kara

We wtorek dokończony został mecz Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice. Pierwotnie to spotkanie miało zostać rozegrane w grudniu – co więcej, nawet się rozpoczęło – ale przez złe warunki atmosferyczne dokończone zostało dopiero trzy miesiące później. Finalnie tablica wyników zatrzymała się na wyniku 1:0, ale sporo mówiło się o tym, co działo się po ostatnim gwizdku sędziego Gryckiewicza.

Według relacji świadków pomiędzy Tomaszem Tułaczem a Aleksandarem Vukoviciem zaiskrzyło w tunelu. Trener Puszczy Niepołomice miał być niezadowolony z tego, że Serb w przerwie meczu wszedł do szatni arbitrów, a w czasie samego spotkania ławka Piasta zachowywała się nieodpowiednio. Niemniej jednak Komisja Ligi postanowiła ukarać obu szkoleniowców karą trzech meczów zawieszenia w zawieszeniu na sześć miesięcy.

