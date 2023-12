fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Leszczyński

Śląsk Wrocław przedłużył kontrakt z dwoma ważnymi zawodnikami

Rafał Leszczyński związał się umową do 2027 roku, a Petr Schwarz do 2026 roku

Obaj są graczami wyjściowej jedenastki ekipy Jacka Magiery

Śląsk z sukcesem negocjacyjnym

Śląsk Wrocław jest sensacyjnym liderem Ekstraklasy i przedstawia bardzo ambitne plany na drugą połowę sezonu. Ekipa Jacka Magiery udowodniła, że jest w stanie walczyć z najlepszymi jak równy z równym i stać ją na zakończenie rozgrywek w ścisłym czubie tabeli.

Kapitalnie w tych rozgrywkach spisuje się Rafał Leszczyński, uważany przez wielu za najlepszego bramkarza jesieni. W piątek Śląsk przekazał swoim kibicom bardzo dobrą informację, potwierdzając, że Leszczyński podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do połowy 2027 roku. Nową umową z wrocławianami związał się także Petr Schwarz. Ta jego będzie natomiast wygasać po sezonie 2025/2026.

– Naszym zadaniem jest wzmacnianie zespołu nowymi zawodnikami, lecz też zrobić co w naszej mocy, by go nie osłabiać. Rafał i Petr to niezwykle istotne postacie dla drużyny i niezwykle się cieszymy, że zostają z nami na dłużej. To zdecydowanie pomoże nam w realizacji planów krótko i długoterminowych – powiedział prezes klubu Paweł Załęczny.

✅ 𝐒𝐳𝐰𝐚𝐧𝐢𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟔 & 𝐋𝐞𝐬𝐳𝐜𝐳𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟕 🇮🇹



Kontrakty podpisane, teraz pełne skupienie na misji "Korona" #IdziemyPoWszystko❗️



🎫 𝐁𝐈𝐋𝐄𝐓𝐘 #ŚLĄKOR ➡️ https://t.co/qpmVab2Unm — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 8, 2023

Zobacz również: Gwiazdor Realu coraz bliżej powrotu do gry. Ancelotti wskazał konkretny termin