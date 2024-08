Trenerzy po meczu Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin. “Zawiedliśmy i byliśmy niezdarni”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Jens Gustafsson i Jan Urban podsumowali spotkanie Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze przerwał serię bez zwycięstwa, pokonując na swoim stadionie Pogoń Szczecin w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Cudownym trafieniem wyróżnił się Luka Zahović. Słoweniec zdobył pierwszą bramkę w nowej drużynie. Tym samym po porażce z Lechem Poznań (0:2) i remisie z Puszczą Niepołomice (2:2) w końcu powody do zadowolenia mogli mieć kibice 14-krotnego mistrza Polski. Po zakończeniu rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielili się trenerzy obu ekip.

Jens Gustafsson (Pogoń Szczecin): – Gratuluję Górnikowi zwycięstwa. Był to zespół lepszy od nas. To był słaby występ w naszym w wykonaniu. Jesteśmy tym spotkaniem rozczarowani. Zawiedliśmy. Byliśmy niezdarni w tym meczu. Mieliśmy mnóstwo błędów technicznych. To był słaby występ na wielu płaszczyznach. Tylko kilku graczy zagrało na zadowalającym poziomie. Musimy myśleć teraz o tym, co przed nami. Będziemy chcieli pokazać inną twarz.

Jan Urban (Górnik Zabrze): – Znowu są emocje na Górniku i to mnie cieszy. A jeśli jest dobry wynik dla nas, to cieszy mnie to jeszcze bardziej. Możemy być zadowoleni, a nie zapowiadało się, że po naszych dwóch występach zagramy tak dojrzałą piłkę i tak dojrzały mecz. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo rozegramy bardzo dobre spotkanie.

W następnej kolejce zabrzanie zmierzą się na wyjeździe z Radomiakiem. Z kolei Portowcy na swojej arenie zmierzą się ze Stalą Mielec.

Czytaj więcej: Zabrze wciąż przeklęte dla Pogoni, Górnik z cudownym golem [WIDEO]