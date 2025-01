fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Janusz Niedźwiedź i Rafał Górak po meczu GKS Katowice – Stal Mielec

GKS Katowice od zwycięstwa zaczął granie w 2025 roku w PKO BP Ekstraklasie. Wygraną drużynie Rafała Góraka nad Stalą Mielec zapewnił Marcin Wasielewski, który kilka dni temu przedłużył umowę ze Ślązakami. Dzięki piątkowej wygranej GieKSa może pochwalić się bilansem 26 oczek na koncie. Szkoleniowcy obu drużyn podzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Janusz Niedźwiedź (Stal Mielec): – Nie tak sobie wyobrażaliśmy pierwszy mecz w rundzie wiosennej. Przyjechaliśmy do Katowic z zamiarem wywiezienia punktów. Przez pierwsze 30 minut nie byliśmy Stalą, którą ja lubię oglądać. Rozczarowaliśmy. Dopiero po tym czasie opanowaliśmy grę. Mecz stał się otwarty. W drugiej połowie zaczęliśmy bardziej dominować. W najmniej oczekiwanym momencie, mając wszystko pod kontrolą, straciliśmy bramkę, która okazałą się tą jedyną. Nie byliśmy później w stanie się podnieść. Pierwsze spotkanie niczego nie rozstrzyga. Mamy nauczkę, jak nie mamy grać w pierwszych 30 minutach.

Rafał Górak (GKS Katowice): – Jestem zadowolony z wyniku i prowadzenia gry. Wiedzieliśmy, że Stal trenera Janusza Niedźwiedzia ma więcej swojego sposobu na grę. Było zatem dużo naszego pressingu i biegania. Im dalej w mecz, sytuacje przy wyniku 0:0 miała jedna i druga drużyna. Zasłużenie wygraliśmy. Bohater spotkania? Nawet, gdybym go miał, to bym tego nie ujawnił, bo tak nie wypada. Nie lubię indywidualnie wskazywać jednego zawodnika, bo to może być dla kogoś krzywdzące. Marcin Wasielewski? Ma duże możliwości ofensywne. W akcji z golem dużo rzeczy dobrze zagrało, włącznie z podaniem Bartosza Nowaka. Czy ten zawodnik zagra z Rakowem Częstochowa? Tak. Jego nieszablonowość jest ogromna. On sam jest natomiast skromny, ale pracuje na dużej pewności siebie. Takich graczy jak on, gdy nie gra, zawsze brakuje.

Bartosz Nowak będzie mógł zagrać przeciwko Rakowowi

W kontekście Nowaka godne uwagi jest to, że zabrakło tego gracza w pierwszym starcie GKS-u z Rakowem. Wówczas wpływ na taki stan rzeczy miały ustalenia kontraktowe. 31-latek w tej kampanii wystąpił jak na razie w 14 meczach, notując w nich trafienie i pięć kluczowych podań.

W następnej kolejce katowiczan i mielczan czekają interesujące starcia. GKS zmierzy się w roli gościa z Rakowem Częstochowa w ramach 20. kolejki. Z kolei Stal czeka mecz u siebie z Jagiellonią Białystok. Zespół Niedźwiedzia przystąpi do trudnej rywalizacji, chcąc zakończyć serię trzech meczów bez wygranej. Stal zaliczyła w nich dwie porażki i remis.