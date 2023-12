Puszcza Niepołomice udowodniła w sobotnim spotkaniu z Jagiellonią Białystok w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Beniaminek rozgrywek do przerwy przegrywał 0:3, a mimo wszystko wywalczył punkt. Po spotkaniu głos zabrał szkoleniowiec Żubrów.

Puszcza Niepołomice zaliczyła piąty remis w sezonie w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy

Na temat starcia z Jagiellonią Białystok wypowiedział się szkoleniowiec Żubrów

Niepołomiczanie ostatni raz z placu gry na tarczy schodzili dawno temu, bo 4 listopada, gdy ulegli Pogoni Szczecin (0:2)

Tomasz Tułacz podsumował spotkanie Puszcza – Jagiellonia

Puszcza Niepołomice nie przegrała w żadnym z czterech ostatnich spotkań ligowych. Ekipa Tomasza Tułacza zaliczyła w nich dwa zwycięstwa i remis. Pokaz woli walki zawodnicy Żubrów zademonstrowali w starciu z wiceliderem rozgrywek.

– Ten mecz ewidentnie miał dwa oblicza. Pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. Nie ma co marzyć, jeśli się gra w ten sposób na takim poziomie, stwarzając takie sytuacje dla przeciwnika. Zapomnieliśmy o wszystkich naszych zasadach. Dobrze, że Jagiellonia nie wykorzystała wszystkich okazji do zamknięcia meczu, bo obiektywnie mówiąc – mogła – mówił trener Puszczy cytowany przez oficjalną stronę internetową Jagiellonii.

– Po przerwie zmieniło się nasze ustawienie, weszli inni zawodnicy, choć nie chcę też obarczać tych, którzy grali przed przerwą: po prostu cały zespół grał fatalnie taktycznie. Mieliśmy trochę szczęścia, bo szybko strzeliliśmy bramkę. Karny też dodał nam skrzydeł, a w efekcie – w końcówce mogliśmy nawet wygrać. Gratulacje dla chłopaków za cały ten rok. To nieprawdopodobne, co się wydarzyło przez ten czas w naszym klubie, w naszej społeczności. Pokazujemy wszystko, co mamy najlepsze całej Polsce – zaznaczył Tułacz.