To może być głośny transfer. Z Jagiellonii do Widzewa

Kristoffer Hansen po tym sezonie najpewniej odejdzie z Jagiellonii Białystok. Możliwy jest jednak sensacyjny powrót Norwega do Widzewa Łódź, z czym łączy go "lodzkisport.pl".

Kristoffer Hansen wróci do Widzewa?

Jagiellonia Białystok po zakończeniu obecnego sezonu najprawdopodobniej pożegna się z kilkoma zawodnikami. Wiele mówi się o tym, że z klubu odejść ma Afimico Pululu, pojawia się zainteresowanie Sławomirem Abramowiczem oraz Oskarem Pietuszewskim. Do tego dochodzi także wygasający kontrakt Kristoffera Hansena, który najpewniej nie będzie przedłużony, o czym mówi się od jakiegoś już czasu.

Z tego też powodu trwają spekulacje na temat przyszłości Norwega, który bardzo dobrze spisuje się w zespole z Białegostoku. Według serwisu „lodzkisport.pl”, możliwy jest powrót skrzydłowego do Widzewa Łódź. To właśnie z Serca Łodzi przyszedł on do Jagiellonii.

„Może do gry powinien dołączyć Widzew i spróbować naprawić błąd z przeszłości? Tym bardziej że drużyna bardzo potrzebuje skrzydłowych. Norweg jest już sprawdzony i ograny w Polsce, a Widzew jest w znacznie lepszej sytuacji finansowej, niż był wtedy, gdy Normann Hansen z klubu odchodził” – napisali dziennikarze na łamach „lodzkisport.pl”.

Kristoffer Hansen w tym sezonie rozegrał dla Jagiellonii Białystok 49 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 10 asyst. 30-latek w sumie na poziomie PKO Ekstraklasy na koncie ma 77 spotkań i 15 goli oraz 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro.

