Tetrycy omawiają: Skandaliczne zachowanie policji przed Legia – Lech [WIDEO]

Zachowanie policjantów przed hitem PKO BP Ekstraklasy przy Łazienkowskiej odbiło się szerokim echem

Właśnie to jest tematem przewodnim najnowszego odcinka programu “Tetryków”

Nie zabrakło też jednak innych wątków, takich jak hierarchia bramkarzy reprezentacji Polski według Michała Probierza

Już w piątek o godzinie 10:00 na kanale YouTube’owym portalu Goal.pl rozpocznie się kolejny odcinek programu naszych “Tetryków”. Co czeka naszych widzów tym razem?

Policja w kraju jest bardzo gościnna, chyba że chodzi akurat o kibiców gości na stadionie. Zdarzenia pod klatką dla przyjezdnych na Legii Warszawa to skrajna patologia – na tyle, że Leszek Milewski rozsierdził się chyba jeszcze mocniej niż skromny redaktor Kibolkiewicz. Jeśli zachowanie policji jest w stanie rozsierdzić nawet postronnych kibiców, to znak, że doszło do czegoś naprawdę karygodnego. Poza tym Tetrycy poruszają klasyczne ligowe tematy – Luizao podpisujący się jako Pedro Henrique, farma trolli w Górniku Zabrze, która jest ważniejsza niż jakieś tam balony dla akademii, wreszcie cenny segment o hierarchii bramkarskiej, którą Michał Probierz otrzymał na kamiennych tablicach od samego Mojżesza – i zmienić jej zwyczajnie nie wypada.

