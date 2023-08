IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Dawid Drachal

Raków Częstochowa pokonał u siebie Stal Mielec 2:0

Bramki dla Medalików zdobyli Papanikolaou i Nowak

W pierwszym składzie zadebiutował Dawid Drachal

Dawid Drachal zadebiutował w Rakowie. Szwarga ocenił wielki talent

18-letni Dawid Drachal zadebiutował w barwach Rakowa Częstochowa w wygranym 2:0 meczu ze Stalą Mielec. Utalentowany zawodnik zaliczył asystę przy jednej z bramek. Po meczu piłkarza ocenił trener Dawid Szwarga.

– Bardzo duży potencjał, to widzieliśmy, ściągając go tu z Miedzi Legnica. Potencjał motoryczny, piłkarski, również jeśli chodzi o inteligencję. Natomiast dużo pracy jeszcze przed nim. Ten występ da mu pewnie fajny bodziec do tego, że warto pracować. Progres w Rakowie Częstochowa w tym okresie, w którym z nami jest, i tak wykonał, ale to jeszcze nie jest wystarczający poziom, żeby mógł być w pełni usatysfakcjonowany – stwierdził Szwarga.

Zobacz także: Raków wypunktował Stal Mielec. Błysk Drachala [WIDEO]