PressFocus Na zdjęciu: Maciej Stolarczyk

Jagiellonia wygrała 2:1 z Górnikiem w 24. kolejce Ekstraklasy

Ozdobą tej rywalizacji były piękne bramki Podolskiego oraz Nene

Maciej Stolarczyk podziękował kibicom Jagi za wsparcie

“Spotkanie z Zagłębiem Lubin będzie równie istotne”

Maciej Stolarczyk wziął udział w konferencji prasowej po zwycięstwie 2:1 Jagiellonii Białystok nad Górnikiem Zabrze w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Trener Żółto-Czerwonych nie krył zadowolenia z dopisania do dorobku Jagi trzech punktów.

– Był to dla nas trudny mecz i wsparcie kibiców było nam bardzo potrzebne, za co im dziękuję. Gratuluję zespołowi zwycięstwa, bo było to spotkanie rozgrywane u siebie i wiedzieliśmy, że musimy je wygrać. Bezpośrednie mecze są ważne, a bilans starć z Górnikiem mamy lepszy. Z powodu choroby wypadł nam Zlatan Alomerović, a kontuzja Israela Puerto była już wcześniej znana – powiedział Stolarczyk tuż po zakończeniu spotkania.

– Zawodnicy, którzy czekali na grę i dziś dostali szansę, dali pozytywny impuls zespołowi. Pochwały należą się Sławkowi Abramowiczowi. Trzeba podkreślić piękne gole Podolskiego i Nene. Obie bramki wyjątkowej urody. Zespół udźwignął presję i bardzo się z tego cieszę. Kolejne spotkanie z Zagłębiem Lubin będzie równie istotne jak te dzisiejsze – dodał.

