Stal Mielec poinformowała o pozyskaniu Alexa Cetnara. Raptem 17-letni środkowy pomocnik ostatnio grał w zespole do lat 17 w Cagliari Calcio, ale teraz wraca do klubu, którego jest wychowankiem.

Stal Mielec poinformowała o podpisaniu umowy z Alexandrem Cetnarem

17-latek ostatnio grał w młodzieżowych zespołach Cagliari

Mielczanie w tym sezonie radzą sobie w PKO Ekstraklasie lepiej niż przeciętnie

Inwestycja w przyszłość

Stal Mielec w tym roku i ogólnie w ostatnim czasie radzi sobie bardzo przyzwoicie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Ekipa prowadzona przez Kamila Kieresia w rundzie wiosennej pokonała m.in. Śląsk Wrocław i urwała punkty Rakowowi Częstochowa. Niemniej władze klubu wciąż poszukują wzmocnień, szczególnie z myślą o przyszłości.

Kimś takim ma być Alex Cetnar, który właśnie został sprowadzony przez mielczan z młodzieżowych zespołów Cagliari Calcio. 17-latek grający na pozycji środkowego pomocnika jest wychowankiem Stali, ale trenował także w akademii Legii Warszawa, a ostatnio we Włoszech. Z ekstraklasowiczem podpisał on umowę do końca czerwca 2025 roku. A jego powrót do Mielca skomentował prezes Jacek Klimek.

– Jako Prezes Zarządu FKS Stal Mielec bardzo się cieszę, że nasz wychowanek powraca do klubu. Jestem pewien, że w Mielcu pokaże swoje umiejętności, rozwinie jeszcze bardziej swój talent i po udanym sezonie zwiąże się kolejnym kontraktem z naszym klubem – powiedział dla oficjalnej strony klubowej.

