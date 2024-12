Stal Mielec z nowym inwestorem? Prezes klubu komentuje

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Klimek

Jacek Klimek o ewentualnie zmianie właściciela w klubie

Stal Mielec słynie z tego, że w ostatnim czasie jest klubem stabilnym finansowo. Mimo że latem stracił dwóch poważnych sponsorów. Ostatnio nie brakuje doniesień o przejęciu klubu przez inwestora z Australii, o czym wypowiedział się już w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet przewodniczący Rady Nadzorczej Stali – Krzysztof Kapinos. Tymczasem w audycji “Tętno Piłki” kilka słów w sprawie wyraził sternik klubu z PKO BP Ekstraklasy.

– Mamy pomysł na sponsora, który będzie widniał na koszulkach. Mamy też pomysł na inwestora, który może pojawić się nie na 49, a może nawet na 51 procent. Stal może się zatem znaleźć w nowej sytuacji, ale w dalszym ciągu będzie mocno pilnować exela. To może spowodować, że w kolejnych sezonach będziemy mogli grać stabilnie w Ekstraklasie. Słyszę, że dzięki temu Stal może zagrać w Lidze Mistrzów. Proponowałbym zatem mocno schłodzić głowy – mówił Jacek Klimek w programie piłkarskim na kanale Goal.pl na platformie YouTube.

– Nie mam upoważnienia, aby mówić, gdzie, co i jak, bo to nie ja sprzedaje klub. Ja jestem tylko pracownikiem spółki akcyjnej, którą zarządzam i mam wytyczone cele do zrealizowania. Otrzymuje natomiast komunikaty, w którym miejscu rozmów jesteśmy. Mogę potwierdzić, że to na pewno nie jest sytuacja, gdy ktoś macha do nas banknotami. To ma być długoterminowy plan biznesowy, opierający się na dyscyplinie finansowej – dodał prezes Stali.

Mielczanie przygotowania do drugiej części sezonu zaczną 5 stycznia. Z kolei już 11 stycznia Stal uda się na zgrupowanie do Hiszpanii, gdzie będzie przebywać do 24 stycznia.

