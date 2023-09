fot. Imago / Paweł Lipnicki / 400mm / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

W trakcie przerwy reprezentacyjnej w Śląsku Wrocław został wybrany nowy prezes

Sternikiem przedstawiciela PKO Ekstraklasy został Patryk Załęczny

Nowy szef klubu podzielił się pierwszymi przemyśleniami w rozmowie z biurem prasowym WKS-u

Śląsk Wrocław z nowym prezesem

Śląsk Wrocław w ostatnich tygodniach prezentuje się solidnie w PKO Ekstraklasie. Tymczasem w szeregach Wojskowych podjęto decyzje o zmianie we władzach klubu, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

“Na posiedzeniu Rady Nadzorczej WKS Śląsk Wrocław SA zapadła decyzja o powołaniu Patryka Załęcznego na stanowisko Prezesa Zarządu. Jednocześnie zakończyła się delegacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Macieja Potockiego, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Śląska.

Nowy sternik podzielił się pierwszymi przemyśleniami w nowej roli. – W Śląsku Wrocław chcemy tworzyć mosty a nie stawiać bariery. To jest klub o bogatej tradycji. Chcemy, by był to zespół plasujący się na wysokich lokatach sportowych i jednocześnie organizacja otwarta na i dla kibiców, i na dialog z nimi. Ważna dla lokalnej społeczności Wrocławia i regionu. W taki sposób działamy w ostatnich tygodniach i tak będzie nadal. Chcemy, byście byli dumni z kierunku, w którym zmierzamy i sposobu, w jaki budujemy markę naszego klubu – przekonywał nowy prezes Śląska Wrocław – Patryk Załęczny.

