Śląsk zainteresowany nowym obrońcą. To reprezentant kraju

Nowy gracz w walce o utrzymanie?

Śląsk Wrocław na wiosnę powalczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Zadanie przed wciąż jeszcze obecnym wicemistrzem Polski jest bardzo, ale to bardzo trudne. Część ekspertów i komentatorów twierdzi nawet, że misja, której podejmuje się Ante Simundza to misja straceńcza. Śląsk obecnie traci do bezpiecznej pozycji aż osiem punktów i trudno może być mu odrobić taką stratę wiosnę.

WIDEO: Śląsk Wrocław – podsumowanie rundy jesiennej

Niemniej w klubie nadal wierzą bo wierzyć muszą i szukają wzmocnień, które pozwolą marzyć jak najdłużej. Według informacji serwisu “Transfery.info”, na listę życzeń Śląska Wrocław trafił reprezentant Macedonii, Todor Todoroski. Nie wiadomo jednak na jakim etapie są rozmowy, wiadomo tylko, że wrocławski zespół jest nim zainteresowany.

25-letni prawy obrońca obecnie jest bez klubu, a ostatnio występował dla ekipy ACSM Politehnica Iasi w lidze rumuńskiej. W tym sezonie zanotował dla tego zespołu trzynaście spotkań i jedną asystę. W przeszłości grywał na Węgrzech oraz był w rezerwach HNK Osijek, a dla pierwszego zespołu rozegrał sześć spotkań. Serwis “Transfermarkt” wycenia Todoroskiego na 450 tysięcy euro. Na koncie ma on także sześć spotkań w reprezentacji Mołdawii Północnej.

