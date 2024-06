Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Petr Schwarz

Wzmocnienie linii ataku Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław po bardzo dobrym dla siebie sezonie przystępuje do przygotowań do nowych rozgrywek. W sezonie 2024/25 ekipa prowadzona przez Jacka Magierę będzie musiała rywalizować na trzech frontach, bowiem jako wicemistrz Polski przystąpi do eliminacji europejskich pucharów. Wiadomo jednak, że zadanie nie będzie łatwe, stąd też David Balda – dyrektor sportowy klubu – planuje solidne wzmocnienia kadry.

Odnotować trzeba jednak, że z drużyną pożegnał się kilka dni temu Erik Exposito, który indywidualnie był nie tylko najlepszym graczem klubu z Dolnego Śląska, ale i być może całej PKO Ekstraklasy. Wszystko bowiem przez fakt, że Hiszpan został królem strzelców. Teraz jednak szuka nowego klubu, m.in. w Grecji. Śląsk wytypował już jego następcę.

Jak informuje Filip Macuda ze “Sport.pl” w najbliższych dniach nowym graczem WKS-u ma zostać Junior Eyamba. 22-letni napastnik z Young Boys Berno w poprzednim sezonie trzeciej ligi szwajcarskiej zdobył 14 goli w 27 meczach. Zaliczył także jedną asystę. Umowa Szwajcara z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem tego sezonu i Śląsk chce z tej okazji skorzystać. Według informacji dziennikarza, Eyamba ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Czytaj więcej: To może być pierwszy transfer Rakowa tego lata! Papszun liczy na wzmocnienie