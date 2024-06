Serwis "Sport24.gr" poinformował, że do gry o Erika Exposito, który ostatnio odszedł ze Śląska Wrocław wchodzi PAOK Saloniki. To aktualny mistrz Grecji.

Kierunek Grecja

Kilka dni temu oficjalnie zakończyła się już saga transferowa związana z odejściem Erika Exposito ze Śląska Wrocław. Klub ze stolicy Dolnego Śląska zakomunikował w swoich mediach społecznościowych, że Hiszpan odejdzie z zespołu wraz z końcem obecnego kontraktu, czyli 30 czerwca 2024 roku. Wcześniej trwały intensywne próby namówienia napastnika na pozostanie w WKS-ie, jednak to się nie udało.

Od dłuższego czasu spekuluje się na temat klubów, do jakich mógłby dołączyć Exposito. Jakiś czas temu wydawało się, że najbliżej mu do przyjęcia jednej z lukratywnych ofert, jakie miały pojawić się z Bliskiego Wschodu oraz Azji. Mówiło się również o powrocie do kraju. Teraz jednak serwis “Sport24.gr” poinformował, że do gry o 27-latka wchodzi PAOK Saloniki. To aktualny mistrz Grecji, w którym gra chociażby Tomasz Kędziora.

W minionym sezonie PKO Ekstraklasy Hiszpan zdobył 19 goli i zaliczył sześć asyst w 33 ligowych występach dla wrocławian. Jednocześnie zdobył też tytuł króla strzelców naszej ligi. W sumie dla Śląska rozegrał prawie 170 spotkań, w których zdobył niespełna 60 goli i zanotował 24 asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro.

