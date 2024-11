Śląsk Wrocław to najsłabsza drużyna w tym sezonie Ekstraklasy. Kolejne niepowodzenia sprawiają, że klub czekają wielkie zmiany. W programie "Liga PL" na Kanale Sportowym przekazano informację, że Jacek Magiera i David Balda zostaną zwolnieni.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Magiera i Balda stracą pracę

Śląsk Wrocław otarł się w poprzednim sezonie o mistrzostwo Polski. Do ostatniej kolejki sensacyjnie rywalizował z Jagiellonią Białystok o tytuł. Obie drużyny zdobyły tyle samo punktów, ale to podopieczni Adriana Siemieńca mogli cieszyć się z olbrzymiego sukcesu. Wrocławianie również mieli powody do radości i liczyli, że utrzymają się w ligowej czołówce na dłużej.

W trakcie letniego okienka Śląsk stracił Erika Exposito i Nahuela Leivę, czyli dwie najważniejsze postaci z ofensywy. Przed dyrektorem sportowym Davidem Baldą stało trudne wyzwanie zastąpienia Hiszpanów zawodnikami o podobnej jakości. Nie udało się tego zrealizować, o czym świadczą fatalne wyniki osiągane od początku rozgrywek.

Śląsk w czternastu ligowych meczach zgromadził raptem dziewięć punktów. Wygrał tylko jedno spotkanie i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Jako pierwszy z polskich przedstawicieli odpadł także z europejskich pucharów. Do tej pory klub wstrzymywał się z rewolucją, ale zdaje się, że jest ona nieunikniona. Ucierpią na niej dwie ważne osobistości.

Podczas programu “Liga PL” na Kanale Sportowym padła informacja, że szeregi Śląska opuszczą Jacek Magiera oraz wspomniany wcześniej Balda. To oni odpowiadają za kształt kadry i poniosą konsekwencje fatalnej rundy jesiennej w wykonaniu wicemistrza Polski. Na ten moment brakuje doniesień o potencjalnym następny Magiery na ławce trenerskiej.