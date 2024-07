Według informacji przekazanych przez Piotra Janasa z Gazety Wrocławskiej nowym graczem Śląska Wrocław zostanie Tudor Baluta. Jest to 25-letni skrzydłowy reprezentacji Rumunii.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk celuje w ciekawego skrzydłowego

Już dzisiaj o krótkiej, wakacyjnej przerwie do gry powraca PKO Ekstraklasa. Jednym z pierwszych zespołów, które wybiegną na zieloną murawę w pierwszej kolejce kampanii 2024/25 będzie Śląsk Wrocław. Wicemistrz Polski z minionego sezonu na własnym stadionie zainauguruje sezon w starciu z Lechią Gdańsk. Będzie to jednak dopiero początek długiego i trudnego sezonu dla Wojskowych, bowiem przed nimi gra na trzech frontach, co zawsze wymaga od piłkarzy sporo wysiłku.

Stąd też konieczne są jakościowe wzmocnienia i transfery, które dadzą jakość na miarę europejskich pucharów, w których Śląsk chce grać oczywiście jak najdłużej. I wydaje się, że po ciekawych transferach chociażby Juniora Eyamby, Serafina Szoty oraz Marcina Cebuli przeszedł czas na kolejny, tym razem bardzo dobrze zapowiadający się transfer, który pomoże ekipie Jacka Magiery.

Według informacji przekazanych przez Piotra Janasa z Gazety Wrocławskiej nowym graczem Śląska Wrocław ma zostać niejaki Tudor Baluta. Jest to 25-letni skrzydłowy rodem z Rumunii, który w minionym sezonie rozegrał 20 spotkań dla zespołu FCV Farul w rodzimej lidze. W tym czasie zanotował dwa gole oraz dwie asysty. Piłkarz jest także 12-krotnym reprezentantem Rumunii. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro.

