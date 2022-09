PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Lech Poznań poinformował o przedłużeniu kontraktu z Michałem Skórasiem. Skrzydłowy bardzo udanie wszedł w sezon, co nie umknęło uwadze Czesława Michniewicza, który powołał go na wrześniowe mecze Ligi Narodów. Nowa umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.

Za Michałem Skórasiem niezwykły tydzień. Zanotował gola i asystę przeciw Villarrealowi, a następnie otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski

We wtorek Lech Poznań poinformował o przedłużeniu kontraktu ze skrzydłowym

Nowa umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku

Skóraś na dłużej w Lechu Poznań!

Michał Skóraś świetnie wszedł w sezon 2022/2023. Same rezultaty Lecha Poznań pozostawiały wiele do życzenia, ale indywidualna forma skrzydłowego mogła cieszyć trenera i dyrektorów klubu. 22-latek stał się bardziej kluczowy, częściej notował bramki i asysty.

Wygląda na to, że cały miniony tydzień Skóraś zapamięta na długo. W czwartek wybiegł w pierwszym składzie na starcie z półfinalistą Ligi Mistrzów. Mało tego, w pojedynku z Villarrealem zanotował bramkę i asystę. Dobra dyspozycja w barwach Kolejorza nie umknęła uwadze Czesława Michniewicza. W poniedziałek selekcjoner wysłał zawodnikowi Lecha pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. Popularny Skóra będzie mógł zadebiutować w jednym ze spotkań Ligi Narodów: przeciwko Holandii lub Walii. A to wcale nie była ostatnia dobra wiadomość dla wschodzącej gwiazdy Lecha. We wtorek klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z podopiecznym. Nowa umowa obowiązywać będzie aż do 30 czerwca 2026 roku, czyli o trzy lata dłużej, niż dotychczasowa.

Poniedziałkowe powołanie do reprezentacji Polski to nie koniec ważnych wiadomości odnośnie Michała Skórasia 🔥 Skóra właśnie przedłużył kontrakt z Kolejorzem, a nowa umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.#Skóraś2026 🔵⚪️ pic.twitter.com/IQq7hT63ao — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) September 13, 2022

– Bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję za to kolejne zaufanie ze strony całego klubu. Jestem niezwykle szczęśliwy, że na kolejne lata będę mógł zostać w tym zespole i cały czas reprezentować niebiesko-białe barwy – powiedział 22-latek po złożeniu podpisu na dokumencie.

Skóraś wystąpił już w 18 spotkaniach trwającego sezonu. Zanotował w nich sześć bramek i trzy asysty.

