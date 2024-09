Siemieniec może odetchnąć z ulgą. Trener komentuje maraton Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w niedzielny wieczór skromnie pokonała Widzew Łódź 1:0. Popularna Jaga ma za sobą trudny okres związany z eliminacjami do europejskich pucharów. Jak przyznaje Adrian Siemieniec był to szalony miesiąc dla klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia pracuje nad transferem Cezarego Polaka

Jagiellonia Białystok w niedzielę przerwała fatalną passę sześciu porażek z rzędu i przełamała się w starciu z Widzewem Łódź wygrywając 1:0. Być może zespół Adriana Siemieńca nie zagrał porywająco, ale zdobył cenny komplet punktów, który pozwoli na przepracowanie przerwy na mecze międzypaństwowe z większym spokojem. Jaga ma za sobą trudny okres z uwagi na łączenie gry w eliminacjach do europejskich pucharów oraz w lidze.

– Wszyscy daliśmy radę przetrwać ten intensywny okres. Był to szalony czas zarówno dla pracowników klubu, jak i dla kibiców. To był miesiąc pełen wyzwań i nowych doświadczeń. Teraz nadszedł moment, aby odpocząć – zarówno fizycznie, jak i psychicznie – oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski. Wybierzemy się na krótki urlop w dobrych humorach. Zakończyliśmy z czterema wygranymi w lidze na sześć rozegranych meczów oraz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Niektórzy oczekiwali więcej, ale postaramy się jak najlepiej wykorzystać zdobyte doświadczenia – przyznał po meczu z Widzewem Łódź Adrian Siemieniec.

Szkoleniowiec Jagiellonii potwierdził również, że klub pracuje nad transferem Cezarego Polaka z Kotwicy Kołobrzeg, o czym w mediach mówi się od kilku dni. – Nie jest żadnym sekretem, że staramy się pozyskać Czarka Polaka. Nie zajmuję się jednak bezpośrednimi negocjacjami, to zadanie prezesa i dyrektora. Liczę na to, że transfer dojdzie do skutku i klub wkrótce to ogłosi. Dodatkowo mam nadzieję, że nikt więcej nie opuści klubu. Zbliża się końcówka okna transferowego, więc spotkamy się wszyscy i zdecydujemy, czy będziemy podejmować jakieś dalsze kroki.

